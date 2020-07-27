【專家點評】麥嘉嘉：科技及醫療股中長線仍睇好
2020年07月27日 10:54
東網電視更多新聞短片
上周港股主要受中美政治緊張關係升溫拖累。繼美國要求關閉中國駐休斯敦總領事館後，中國隨即宣布決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可。在中美關係惡化憂慮下，恒指全周累計下跌383點，跌幅達1.5%，並失守25,000點。科技股跌幅較大，另一跌幅較顯著的板塊為醫療股，由於科技及醫療板塊早前已累積不少升幅，投資者趁中美交惡消息出貨獲利對股份造成壓力。但由於基本面仍然穩健，中長線我們仍然看好。
另一方面，物管股抗跌力強，龍頭股碧桂園服務(03319)一周仍然升2.2%，我們一直看好的雅生活服務(03319)全周更升5.4%。由於物管板塊追落後，加上業務穩定性及可預見性較高，在此輪下跌中發揮重要抗跌作用。中線我們繼續看好物管股板塊，並以具市場領導地位及收購能力的龍頭為首選。
恒生科技指數正式面世，新指數將會追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業。選股範疇主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。以上周收市價計，恒生科技指數為6,862點。傳統舊經濟股一直主導恒生指數，金融及地產板塊於恒生指數的權重合共超過50%。但在現今科技應用及創新急速發展下，市場逐漸意識到科技股在經濟及股市中的重要性。
自去年11月阿里巴巴(09988)回歸本港上市後，愈來愈多中資科網及新經濟概念股股回流香港上市。內地亦有多隻重磅新經濟概念股或於今明兩年陸續上市，例如螞蟻金服及滴滴出行有傳以A、H股同步上市。由於科技行業的迅速發展，於香港上市的科技企業數目亦持續增加。在這一潮流下，更多科網及新經濟概念股被納入指數只是時間問題，隨着相關比重逐步提升，料日後此類股份佔比或與金融類股份看齊。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！