【專家點評】麥嘉嘉：科技及醫療股中長線仍睇好

上周港股主要受中美政治緊張關係升溫拖累。繼美國要求關閉中國駐休斯敦總領事館後，中國隨即宣布決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可。在中美關係惡化憂慮下，恒指全周累計下跌383點，跌幅達1.5%，並失守25,000點。科技股跌幅較大，另一跌幅較顯著的板塊為醫療股，由於科技及醫療板塊早前已累積不少升幅，投資者趁中美交惡消息出貨獲利對股份造成壓力。但由於基本面仍然穩健，中長線我們仍然看好。

恒生科技指數正式面世，新指數將會追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業。選股範疇主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。以上周收市價計，恒生科技指數為6,862點。傳統舊經濟股一直主導恒生指數，金融及地產板塊於恒生指數的權重合共超過50%。但在現今科技應用及創新急速發展下，市場逐漸意識到科技股在經濟及股市中的重要性。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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