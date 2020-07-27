【專家點評】周樂樂：小心高估值偽增長股

過去一周，前三天市場氣氛受歐美刺激計劃與外圍股市強勢影響而回升，後兩天因中美關係緊張影響，市場氣氛驟降，導致A股再次下跌。申萬一級行業來看，28行業中12個上漲，16個下跌，其中，最強五大板塊是國防軍工漲7.97%、休閒服務漲3.34%、有色金屬漲2.81%、電氣設備漲2.76%與採掘漲1.3%；最弱五大板塊是通信跌3.99%、銀行跌2.96%、電子跌2.9%、商貿跌2.64%與計算機跌2.54%。數據看，國防軍工因國策刺激上漲，有色因國家稀土收儲與國際商品漲價而受益，機械與採掘因低估值周期股修復預期而受益；而熱門的電子與通信因業績與產業鏈受阻預期而降溫。

從市場消息面來看，疫苗利好與歐美刺激計劃不敵中美關係緊張。周四有消息傳出美國要求中國駐休斯敦總領館三天內關閉，再到中國要求美國駐成都總領館關閉。美國官員在輿論上對中國攻擊，加劇市場對中美關係緊張昇溫擔憂。在疫情蔓延與經濟下滑的情況下，中美作為全球影響最大的兩個國家的關係惡化，對全球金融市場與國際貿易都是利空消息。

中美關係一直是市場關注的焦點，市場影響力雖說比之前減弱，但在資本市場泡沫化的情況下，其影響力還是會導致市場大幅波動。然而，中期來看，疫苗頻頻傳利好，今年年底可實現規模生產使用，利於緩解疫情憂慮，經濟重啟的預期持續升溫。近期美國再推出1萬億美元經濟刺激計劃，歐盟艱難達成1.82萬億歐元的經濟恢復計劃，日本與中國也在增加信貸致力於推動經濟恢復等等，市場流動性氾濫預期持續增強，美元指數回落，銅價與金價大幅飆升，國際油價回升，農產品與食品價格回升，顯示通脹預期上升。若市場信心回升，預期充裕的流動性將會流入風險資產，推升核心資產價格。

就市場而言，國內公募基金持有醫藥、消費、電子的倉位很高，遠超過歷史平均水平，而大藍籌的倉位已經很低，公募不太可能再通過賣藍籌加倉成長的方式，如果場外新募集的資金邊際流入速度減慢，成長股會比較危險。市場期待風格切換，通過藍籌上漲保持指數上升趨勢，從而吸引場外資金繼續流入，但是監管層為避免瘋牛通過減持等各種方式降溫，風格多次轉換不成功，因此沒辦法通過藍籌接力成長股完成指數趨勢延續。在此情況下，一旦有利空消息或外圍波動加大，會加重市場的悲觀情緒，造成搶跑殺跌。

投資策略上，市場氣氛轉淡，需要謹慎高估值的中小型股，尤其是炒概念題材的偽增長股。建議控制倉位，等待優質的消費、科技股與醫療股充分調整好配置。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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