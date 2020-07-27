南韓去年房產總市值較GDP多1.64倍　創新高

韓聯社報道，根據南韓央行數據，2019年該國名義房產總市值按年增長7.4%，至約5,056.79萬億韓圜，是自1995年有統計以來首次突破5,000萬億韓圜大關，並較名義國內生產總值(GDP)多出1.64倍，創歷史新高。

南韓房產總市值增速較快，從2010年的3,000萬億韓圜增至2016年的4,000萬億韓圜，2019年再增至5,000萬億韓圜。從增幅來看，2012年和2013年分別僅為2.5和2.6%，之後呈明顯上升趨勢，2018年逼近9.2%，創下11年來的最高值。

房產總市值與GDP的比率呈現逐年遞增的趨勢，從2017年的2.35倍增至2019年的2.64倍。考慮到南韓居民資產的大部分為房產，且多數居民買房時使用住房按揭貸款，房產總市值快速增長不一定只是利淡因素。事實上，一國的財富積累會反映到房地產市場，房產市值與GDP的比率提高是普遍現象，但需要警惕像去年一樣增速過高的情況。

延世大學教授成太胤分析指出，現政府成立後加大對多套房持有者的監管力度，之後房產總市值與GDP的比率快速提高，尤其以因需求多而房價較高的地區為中心，房價飆升導致房產總市值與GDP的比率攀高。

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