新冠肺炎：歐洲大型銀行次季貸款撥備恐達2087億元

新冠肺炎大流行衝全球經濟，花旗集團預期，歐洲各大銀行將會有巨額貸款損失撥備。

花旗集團分析師表示，英國、瑞士和歐元區最大的幾家銀行在未來幾天公布業績報告，預計第二季貸款損失撥備至少230億歐元(約2,087億港元)。此數字還未包括歐元區銀行在今年前三個月，為潛在違約支付了250億歐元的費用。

報道又指，如果算及美國五家最大的銀行今年上半年已經撥備610億美元，來自西方國家最大銀行的壞帳撥備總額可能達到1,170億美元。花旗表示，這將是自2009年上半年雷曼兄弟破產後，壞帳撥備凈增額最高的一次。

諮詢公司Oliver Wyman更預測，如果爆發第二波疫情，未來3年歐洲各銀行的貸款損失將高達8,000億歐元。

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