【專家點評】藺常念：港股將持續波動及不明朗

智易東方證券行政總裁藺常念指出，7月份港股是虎頭蛇尾，月初7月7日恒生指數一度升至自3月份港股瘟疫下挫後的高位26,782點。但是美國重啓經濟令到冠狀病毒感染人數大增，同時香港本來控制得非常好的冠狀病毒，自7月5日開始又再蔓延。

本來港交所推出科技指數，投資者蠢蠢欲動，惜美國科技股連創歷史新高後，在7月中開始回吐，令到港股科技股升勢受阻。港股在7月中開始回落，但上周中美外交關係急速惡化，令到中港股市大跌，也拖累到環球股市。歐美股市也從高位回落。

美國國務卿蓬佩奧上周在尼克森圖書館發表演講，對中國毫不保留的批評，可以說是把中美自1972建立40多年的良好關係完全破壞。港股因為政治因素，7月至8月份都會波動及不明朗。

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