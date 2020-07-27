中國經濟：財富中國500強企業出爐　中石化蟬聯冠軍

財富中國發布2020年的《財富》中國500強排行榜，今年上榜的中國上市公司總營業收入達到50.5萬億元人民幣(下同)，較去年增長11%；淨利潤達到4.2萬億元，較去年增長超16%。今年上榜公司的年營收門檻接近178億元，按年提升了近10%。

去年中國國內生產總值(GDP)突破99萬億元，意味着榜上500家上市公司的收入總和仍然超過了中國當年GDP的一半。

今年榜單首三甲位置不變，依次為中石化、中石油和中國建築；中國平安位列第四，仍是非國有企業第一位。兩家民營上市「互聯網服務與零售」企業京東和阿里巴巴的排位均有提升，其中京東排名升至第13位，阿里巴巴則名列第18位。

值得留意，在註冊制和科創板等多重政策的助力下，公司紛選擇在境內資本市場上市。在本年的上榜公司中，登陸境內資本市場的公司數量達到366家，為歷年來最高水平。今年共有39家新上榜和重新上榜公司，其中拼多多首次上榜，並以301億元的總收入排名第321位。以遊戲直播為主營業務的歡聚集團以及「非洲智能手機之王」深圳傳音也是首次上榜，分別名列第359位和第360位。

盈利能力方面，與去年情況相同，最賺錢的10家上市公司除了幾大商業銀行和保險公司之外，仍是阿里巴巴集團、中國移動和騰訊控股。這10家公司在去年的總利潤約為1.7萬億元，接近全部上榜公司利潤總和的40%。

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