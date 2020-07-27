【全球經貿戰】鱷王達利奧警告　中美資本戰將打擊美元

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人，人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)表示，中國和美國之間的衝突可能會演變成一場「資本戰爭」，將會損害美元。

財經傳媒彭博引述達利奧說，「已經有了一場貿易戰爭，有了技術戰爭，有了地緣政治戰爭，可能還會有資本戰爭。」他提及的衡量指標，指中美之間下一步衝突的一個情景，乃寬鬆的財政政策和意識形態分歧正在推動美國衰落。

他說，如果依法說「不要在中國投資」，或者甚至可能拒絕兌付債券，這些都是可能的，但會具有很大的影響，例如影響美元的價值。他又指，投資者列隊沽空美元正在失去光輝，並認為美國已經成為「我們自己的最大敵人」，已經在威脅着美元的穩定。

他又指，最擔心的是美元是否穩固，不能繼續產生赤字，賣出債務或印鈔，而須提高生產力並在一段時間內加以保持。如果不共同努力做合理的事情，提高生產力，賺取比支出更多的收入，確立貨幣的穩定性並構建資產負債表，那麼美國經濟就將衰落。

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