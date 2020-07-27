【全球經貿戰】世界愈亂　加密貨幣愈有得升？

比特幣的價格周日(26日)衝破五位數，達到近兩個月來的高點，也是自6月2日以來再次突破1萬美元關口。但是，其漲勢仍然落後於另一加密貨幣--以太幣。以太幣最近的交易價格已經到達13個月高位。

外電引述專家認為，今次加密貨幣市場漲勢是由市值第二大的以太幣所發動。以太幣的價格在上周五(24日)升至13個月來的最高位319美元，目前價格約企324美元，單周已升30%。

新加坡Signum Capital執行合夥人John Ng Pangilinan表示，以太幣的升勢似乎已經蔓延到比特幣市場。以太幣今年以來已上漲了140%，而比特幣今年迄今上漲了40%。

若以漲幅相比，今年以來，黃金的價值已經上漲逾25%，仍不及比特幣。但金價周一(27日)已突破2011年歷史高位每安士1,921美元，短期破頂後升勢有餘未盡；而比特幣仍比2017年12月創下的20,000美元的歷史高位，仍低約50%。

近期美中緊張關係急升，是推動加密市場走高的一大因素。隨着加密貨幣突破2017年12月和2019年6月高位下跌的下跌趨勢線，料比特幣仍有持續上升的機會。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626