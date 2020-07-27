【高盛推介】滙豐異動逆市跌　購沽證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周三(22日)起開始連日下跌，當中上周五(24日)跌約1.5%。周一(27日)早段則高開約0.1%後隨即逆市倒跌，低見35.05港元，與多年低位的35元僅不足0.2%差距。而上周三至今則累計跌約6%。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約1,540萬元資金流入，為上周五大資金流入的認股證相關資產之一。而認沽證於上周五則獲資金轉向部署，錄得約260萬元資金流入。牛熊證方面，亦見牛證及熊證於近日皆獲少量資金流入。

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