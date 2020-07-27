【高盛推介】滙豐異動逆市跌 購沽證部署
2020年07月27日 11:36
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周三(22日)起開始連日下跌，當中上周五(24日)跌約1.5%。周一(27日)早段則高開約0.1%後隨即逆市倒跌，低見35.05港元，與多年低位的35元僅不足0.2%差距。而上周三至今則累計跌約6%。
觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約1,540萬元資金流入，為上周五大資金流入的認股證相關資產之一。而認沽證於上周五則獲資金轉向部署，錄得約260萬元資金流入。牛熊證方面，亦見牛證及熊證於近日皆獲少量資金流入。
投資者如趁低吸納認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約6%，年期約4個月的滙豐控股購證(12421)，行使價36.98元，2020年12月1日到期，實際槓桿7.6倍。
並可留意年期約3個月，屬價外的低街貨滙豐控股購證(17759)，行使價41.46元，2020年10月22日到期，實際槓桿12.1倍。
投資者如計劃部署認沽證，價外的選擇可留意價外幅度約15%，年期約4個月的低街貨滙豐控股沽證(13023)，行使價29.95元，2020年11月23日到期，實際槓桿8.7倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度不足2%，年期約3個月的滙豐控股沽證(15735)，行使價34.63元，2020年10月12日到期，實際槓桿10.1倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬遠牛的滙豐控股牛證(50588)，收回價30.18元，行使價29.18元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，可留意屬遠熊的滙豐控股熊證(55932)，收回價42元，行使價43元，換股比率100，槓桿比率3.6倍。
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