港元拆息︰1個月跌至0.25厘 創近4年低
2020年07月27日 11:56
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.044厘；1星期報0.11厘；與樓按相關的1個月跌至0.253厘，連跌兩日，創近4年低位；3個月為0.457厘。
27/7/2020
隔夜 0.04435厘
1 星期 0.11482厘
2 星期 0.16554厘
1 個月 0.25393厘
2 個月 0.35661厘
3 個月 0.45732厘
6 個月 0.65804厘
12 個月 0.96911厘
24/7/2020
隔夜 0.04298厘
1星期 0.09595厘
2星期 0.15685厘
1個月 0.26589厘
2個月 0.37571厘
3個月 0.47571厘
6個月 0.67714厘
12個月 0.98893厘
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