港元拆息︰1個月跌至0.25厘　創近4年低

2020年07月27日 11:56
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    (Getty Images圖片)
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.044厘；1星期報0.11厘；與樓按相關的1個月跌至0.253厘，連跌兩日，創近4年低位；3個月為0.457厘。
    27/7/2020
    隔夜 0.04435厘
    1 星期 0.11482厘
    2 星期 0.16554厘
    1 個月 0.25393厘
    2 個月 0.35661厘
    3 個月 0.45732厘
    6 個月 0.65804厘
    12 個月 0.96911厘
    24/7/2020
    隔夜 0.04298厘
    1星期 0.09595厘
    2星期 0.15685厘
    1個月 0.26589厘
    2個月 0.37571厘
    3個月 0.47571厘
    6個月 0.67714厘
    12個月 0.98893厘
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