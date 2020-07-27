港元拆息︰1個月跌至0.25厘 創近4年低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.044厘；1星期報0.11厘；與樓按相關的1個月跌至0.253厘，連跌兩日，創近4年低位；3個月為0.457厘。

27/7/2020

隔夜 0.04435厘

1 星期 0.11482厘

2 星期 0.16554厘

1 個月 0.25393厘

2 個月 0.35661厘

3 個月 0.45732厘

6 個月 0.65804厘

12 個月 0.96911厘

24/7/2020

隔夜 0.04298厘

1星期 0.09595厘

2星期 0.15685厘

1個月 0.26589厘

2個月 0.37571厘

3個月 0.47571厘

6個月 0.67714厘

12個月 0.98893厘

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