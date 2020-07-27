【大行觀點】高盛睇好美國技術和能源業股份

美資投行高盛認為，押注美元繼續轉弱的投資者，應該考慮那些國際收入高的美國科技和能源股票，因在美元下跌之時，這類股票往往表現突出。

彭博引述由包括David Kostin在內的策略師撰寫的報告，有大量營收來自西歐和金磚四國(巴西，俄羅斯，印度和中國)的美國公司，在美元下跌環境中股票也表現良好。高盛的外匯策略師認為，在未來12個月內，貿易加權美元匯率貶值幅度將超過5%。在貿易加權美元下跌至少1.25%的幾個月中，面向國際的信息技術和能源行業表現最好，而面向國內的消費者可選行業表現最差，當美元貶值時，投資者應青睞在國外產生較大佔有率收入的公司。

高盛的策略師們還發現，在可追溯到1980年的數據分析中，當美元貶值時，外國投資者對美國股票的購買量會增加。高盛預計，外國投資者今年將購買3,000億美元的美國股票。報道引述分析師認為，從歷史上看，美元疲軟一直是外國投資者對美國股票需求的最大催化劑。

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