A股槓桿及反向產品首度在港上市 港交所表歡迎

事實上，香港包括ETF和槓桿及反向產品在內的交易所買賣產品(ETP)市場，於今年發展上取得重要進展，多項新產品相繼於年內首度上市，包括鐵礦石期貨ETF、主動型ETF、商品槓桿及反向產品，以及首隻聯接基金(Feeder Fund)。

ETP年內交投暢旺，今年首6個月的日均成交額為71億港元，較去年同期的53億元大幅增加34%。

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