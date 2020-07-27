A股槓桿及反向產品首度在港上市 港交所表歡迎
2020年07月27日 12:35
東網電視更多新聞短片
羅博仁
周一(27日)合共4隻A股槓桿及反向產品在香港上市，包括南方東英旗下的XL二南方滬深三(07233)及XI南方滬深三百(07333)，以及華夏基金旗下的XL二華夏滬深三(07272)及XI華夏滬深三百(07373)，追蹤滬深300指數單日回報的兩倍或反向表現，讓投資者在短期市場走勢中提升回報潛力，或以較低成本對沖市場下行風險，並為中國A股方向性投資注入新動力。
香港交易所(00388)交易所買賣產品主管羅博仁說，A股槓桿及反向產品在香港上市正值黃金時機，適逢國際資金正加速流入中國股市，香港交易所滬深港通北向交易的成交額亦屢創新高，反映市場對中國投資的需求不斷提升。A股槓桿及反向產品上市將有助推動A股產品在香港的發展，亦配合香港交易所的最新戰略規劃，致力發展香港成為亞洲ETF中心。
事實上，香港包括ETF和槓桿及反向產品在內的交易所買賣產品(ETP)市場，於今年發展上取得重要進展，多項新產品相繼於年內首度上市，包括鐵礦石期貨ETF、主動型ETF、商品槓桿及反向產品，以及首隻聯接基金(Feeder Fund)。
ETP年內交投暢旺，今年首6個月的日均成交額為71億港元，較去年同期的53億元大幅增加34%。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！