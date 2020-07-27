【瑞通推介】恒指牛熊即市均有捧場客

2020年07月27日 12:54
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮中美緊張關係升級，加上疫情未見減退，道指上周五(24日)收報26,469點，下跌182點或0.6%。周一(27日)早段有消息指美國已敲定新一輪刺激經濟方案。
    恒指上周五收報24,705點，跌557點或2.2%，盤中曾跌穿24,600點和50天線。周一早段一度反彈逾200點，高位見24,972點，其後A股表現反覆，港股亦跟隨，升幅收窄至百餘點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾9,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.5億元，反映投資者預期港股急挫過後將見反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,588點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。周一早段即市恒指牛證及熊證均有資金吸納，似乎看法不一。
    恒指公司周一正式推出恒生科技指數。騰訊控股上周五重挫逾半成，收報528元，周一早段高見538元，曾收復於530.3元的20天線阻力及約535元的10天線。據報微信停止印度用戶服務。上周五有超過16億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，上周五有近8,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有超過3,800萬元淨流出。
    已連跌3個交易日的阿里巴巴(09988)，上周五走低3%，收報239元。周一早段曾升逾1%，高見244.2元，重上10天線(約244元)上，其後續於附近水平徘徊。據報印度法院傳召阿里巴巴創辦人馬雲出庭應訊。分別有超過2,200萬元和340萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。
    美團點評遭第二大股東紅杉資本減持，另有傳美團有意收購滴滴。美團上周五收跌逾4%於190.7元，盤中曾跌穿189元。周一早段最多升逾2%，高見195元，曾重上10天線(194.2元)。上周五有逾1,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近40萬元淨流出。
    小米集團上周五重挫逾半成，收報15.1元，周一早段最多升逾2%，一度重上15.4元和20天線。上周五有逾1,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流出。
    中國領導人指一定要把民族汽車品牌做好，吉利汽車上周五最多升逾4%，高見16.8元，惟其後倒跌逾1%收市，報15.88元。周一早段升逾2%，高見16.22元，惟繼續受制近期的阻力10天線(16.34元)，其後股價回至16元之下。上周五有逾630萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。
    瑞通相關認股證之選擇：
    騰訊價外、中短期購證(15475)，行使價640元，2021年1月到期，實際槓桿6.8倍。價外、中短期沽證(15432)，行使價453.88元，2021年1月到期，實際槓桿5.3倍。
    阿里輕微價外、短期購證(13864)，行使價258.8元，2020年10月到期，實際槓桿9倍。價外、中短期購證(20605)，行使價288.8元，2020年12月到期，實際槓桿7.1倍。輕微價外、中短期沽證(20606)，行使價218.8元，2020年12月到期，實際槓桿5.5倍。
    美團貼價、中短期購證(14356)，行使價201.08元，2020年12月到期，實際槓桿5.2倍。價外、中短期沽證(18332)，行使價162.78元，2020年12月到期，實際槓桿4倍。
    小米價外、中短期購證(19131)，行使價18.29元，2021年1月到期，實際槓桿5.3倍。價外、中年期沽證(16019)，行使價12.28元，2021年2月到期，實際槓桿4.1倍。
    吉汽輕微價外、中短期購證(18340)，行使價17.82元，2021年1月到期，實際槓桿3.6倍。貼價、中年期沽證(16485)，行使價16.18元，2021年2月到期，實際槓桿2倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(53781)，收回價24,330點，槓桿比率37.1倍。熊證(66292)，收回價25,490點，槓桿比率28倍。
    騰訊牛證(54558)，收回價510.1元，槓桿比率17倍。熊證(68438)，收回價571.8元，槓桿比率12.1倍。
    阿里牛證(54479)，收回價231.5元，槓桿比率16.5倍。熊證(53072)，收回價279.99元，槓桿比率6.1倍。
    美團牛證(53798)，收回價179.399元，槓桿比率11.2倍。熊證(66061)，收回價206.49元，槓桿比率10.2倍。
    小米牛證(54643)，收回價14.259元，槓桿比率10.5倍。熊證(66316)，收回價16.88元，槓桿比率6.6倍。
    吉汽牛證(54633)，收回價14.159元，槓桿比率6.5倍。熊證(57047)，收回價17.79元，槓桿比率6.7倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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