【瑞通推介】恒指牛熊即市均有捧場客

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮中美緊張關係升級，加上疫情未見減退，道指上周五(24日)收報26,469點，下跌182點或0.6%。周一(27日)早段有消息指美國已敲定新一輪刺激經濟方案。

恒指上周五收報24,705點，跌557點或2.2%，盤中曾跌穿24,600點和50天線。周一早段一度反彈逾200點，高位見24,972點，其後A股表現反覆，港股亦跟隨，升幅收窄至百餘點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾9,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.5億元，反映投資者預期港股急挫過後將見反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,588點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。周一早段即市恒指牛證及熊證均有資金吸納，似乎看法不一。

恒指公司周一正式推出恒生科技指數。騰訊控股上周五重挫逾半成，收報528元，周一早段高見538元，曾收復於530.3元的20天線阻力及約535元的10天線。據報微信停止印度用戶服務。上周五有超過16億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，上周五有近8,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有超過3,800萬元淨流出。

美團點評遭第二大股東紅杉資本減持，另有傳美團有意收購滴滴。美團上周五收跌逾4%於190.7元，盤中曾跌穿189元。周一早段最多升逾2%，高見195元，曾重上10天線(194.2元)。上周五有逾1,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近40萬元淨流出。

小米集團上周五重挫逾半成，收報15.1元，周一早段最多升逾2%，一度重上15.4元和20天線。上周五有逾1,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流出。

中國領導人指一定要把民族汽車品牌做好，吉利汽車上周五最多升逾4%，高見16.8元，惟其後倒跌逾1%收市，報15.88元。周一早段升逾2%，高見16.22元，惟繼續受制近期的阻力10天線(16.34元)，其後股價回至16元之下。上周五有逾630萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626