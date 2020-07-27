永明金融新計劃可申請暫緩保費

香港永明金融推出「傳富儲蓄計劃」的分紅保險計劃，透過保證現金價值以及非保證歸原紅利和終期紅利，提供長線財富增長潛力。值得留意，針對5年保費繳付期的年繳保單，倘若投保人選擇預繳全數保費，產品的現金價值亦可增強，而5年供款期計，保單期20年的內部回報率為5%。

香港永明金融人壽及康健首席產品總監李玉麒表示，入閘門檻低為計劃亮點之一，最低名義金額為7,500美元(即5.85萬港元)，平均每月保費低至488港元，與坊間同類計劃相比，保費低近三成，特別對初起步者，屬可負擔的理財工具。

目前市況艱難，該產品設有保費暫緩選項，倘不幸非自願失業或全面停薪連續3個月或以上，可申請暫緩保費。李指出，香港經濟下滑，推高失業率，不少打工仔面對停薪留職困境，針對有關情況，推出保費暫緩舉措。

值得留意，保單年度期內可申請暫緩繳交保費共兩年，她希望可舒緩投保人交費壓力，而停繳保費期間，保證及非保證現金價值亦不會有變動。她指，不排除將暫緩選項擴闊至其他產品，亦需視乎個別產品特色是否適合。

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