【高盛推介】博騰訊反彈可吼高敏感度購證
2020年07月27日 13:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(24日)跌約5.2%，屬當日跌幅最大的藍籌股之一。周一(27日)早段則反彈，高見538港元，惟及後倒跌，屬落後大市的藍籌股。
有券商估計騰訊今年第二季手機遊戲及社交媒體收入分別可按年升45%及21%。及第二季非通用會計準則純利可達289.29億元人民幣，按年升23%。該行維持騰訊「買入」投資評級，目標價650元。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，上周三(22日)至上周五共錄得約8,840萬元資金流入，當中上周五佔高達7,900萬元，為當日最多資金流入的輪證相關資產。
投資者如計劃部署反彈，可留意年期約5個月的高敏感度騰訊購證(17803)，行使價640.5元，2020年12月24日到期，實際槓桿7倍。
並可留意屬行使價526至620元間，槓桿最突出之一的騰訊購證(15559)，行使價600.5元，2020年10月5日到期，實際槓桿9.4倍。
高盛其他產品條款：
騰訊牛證(59554)，收回價500.18元，行使價497.68元，槓桿比率16.2倍。
騰訊熊證(67204)，收回價545元，行使價547.5元，槓桿比率21.2倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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