【全球經貿戰】中國6月進口巴西大豆創紀錄高位

根據中國海關總署周日(26日)數據，中國6月份從主要供應國巴西進口的大豆飆升至紀錄高位，進口1,051萬噸大豆，較上年同期的550萬噸增長91%，較5月的886萬噸增長18.6%。

6月份中國大豆進口總量達到創紀錄的1,116萬噸，從美國進口26.75萬噸大豆，較上年同期的61.48萬噸銳減56.5%，較5月的49.16萬噸亦少45.6%。

分析指出，隨着養豬業復甦，中國對大豆的需求不斷增長，中國大豆加工企業把握住巴西大豆價格較低的機會，而且天氣好轉有利於巴西大豆出口。

此外，鑑於來自巴西的發貨量依然龐大，預計未來數月中國大豆庫存仍處於高位。

截至7月21日當周，中國國儲大豆為739萬噸，為2018年11月來最高，是3月底觸及的紀錄低位的兩倍以上。

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