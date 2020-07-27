【旅業寒冬】瑞安航空首季蝕16億元　星航料上季繼續虧損

總部設於愛爾蘭的歐洲廉航公司--瑞安航空(Ryanair)，今年第一季淨虧損1.851億歐元(折合約16億港元)。

瑞安航空表示，2021財年對於瑞安航空集團而言將是「極具挑戰的一年。」該公司在公告中表示，新冠疫情到底會持續多久根本無法預測，歐洲於秋末流感高發季出現新一波疫情是眼下最大的隱憂。該公司第一財務季度運營總收入1.252億歐元，按年大跌94%；淨虧損1.851億歐元，去年同期盈利2.429億歐元。

此外，外電報道，新加坡航空公司勢將再一個季度錄得嚴重淨虧損。該公司在截至2020年3月底止2019/2020年度第4財季錄得創紀錄的淨虧損7.32億新加坡元(約41億港元)。最新該公司表示，由於經濟復甦軌迹將較最初預計的要慢，影響創收能力，且較低的運力預測會降低預期的燃油消耗，導致在適用的財務報告準則下，更多的燃油套期保值被認為是無效的，預計將錄得損失，故料截至2020年6月底的2020/2021年度第一財季將再次錄得虧損。

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