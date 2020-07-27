新冠疫情：次季全球併購交易額僅2.48萬億　十七年最少

新冠疫情影響衝擊，富而德律師事務所(Freshfields Bruckhaus Deringer)發表報告指出，第二季全球併購交易額僅3,186億美元(約2.48萬億港元)，創2003年第三季以來的新低，交易宗數則為7,754項。

當中，亞太區併購交易價值1,520億美元，交易宗數為3,380項。而美國地區併購交易價值為760億美元，交易宗數為1,749項；歐洲地區併購交易價值為660億美元，交易宗數1,830項。按併購價值計，科技、媒體和電訊領域排名首位，其次是金融及消費品。

報告指出，首50大交易中，有18項的買方為金融投資機構，數字在首季僅12項。

該事務所併購業務聯席主管Robert Ashworth表示，隨着保護主義抬頭，全球跨境併購市場復甦將非常緩慢，恢復到疫情之前可能需要幾年時間。

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