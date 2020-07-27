新股專輯：大疆傳明年在港上市　屢捲入負面消息

香港或再迎來大型新經濟企業！內媒報道，中國無人機及航拍機生產商大疆創新科技有意於明年在港上市，投資機構正推介其股權融資項目。不過，大疆指，公司內部尚未收到上市消息。

據公開資料，該公司2018年4月獲得一筆10億美元(約78億港元)的戰略融資，當時融資後的估值為160億美元(約1,248億港元)。

值得留意的是，該公司屢捲入涉嫌竊取資料的負面消息。日前被網絡安全研究報告揭發，其安卓(Android)手機應用程式會擅自收集用戶手機內非必要資料，而且更會繞過系統審查，直接更新用戶的手機程式。公司則反駁，是為了飛行安全。

美國國土安全部(Department of Homeland Security)去年曾警告，中國製造的無人機有竊取敏感資料送回廠商，繼而被中國政府瀏覽的潛在風險。

事實上，中國科創企業用戶資料私隱成市場關注焦點。中國人臉識別企業曠視科技曾計劃在港上市，傳集資10億美元(約78億港元)，惟於2019年被美國列入俗稱黑名單的「管制實體清單」後，上市之路屢生波折，曾有香港網民發信至聯交所，以圖阻止其上市。而其上市申請於今年2月已宣告失效，當時公司指上市計劃仍正常進行，惟至今無再重新遞交申請，之後市場傳出其有意採用「A+H」在上海科創板及香港兩地上市，至今仍未見蹤影。

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