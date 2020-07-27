【市後重點睇】美匯指數跌穿94關　金價呈強

美匯指數跌失守94關，低見93.84，離岸人民幣(CNH)企7.0031，港匯見7.7515，美元兌日圓處105.6，歐元報1.1696，英鎊高企1.2823。油價向下，布油報43.11美元，紐油見41.05美元。現貨金價高見1,944美元，現貨銀價目前漲5.7%，報24.0695美元。道指期貨升58點。

●市後關注點

-20:30 美國6月耐用品訂單

●亞洲股市：日股收跌35點，台股創新高。

●【旅業寒冬】歐洲廉航瑞安航空首季度淨虧損16億元。

●【經濟內循環】北京市將助中概股回A股或港股上市。

●【升勢難擋】現貨金價破頂見1,944美元，現貨銀價曾飆逾7%。

●美匯近兩年首失94關口，人民幣一度升破7算關。

●南韓去年房產總市值較GDP多1.64倍，創新高。

●【大行觀點】

-高盛睇好美國技術和能源業股份。

-瑞銀：料金價於6個月內見頂。

●全球經貿戰：

-世界愈亂，加密貨幣愈有得升？

-鱷王達利奧警告，中美資本戰將打擊美元。

-中國6月進口巴西大豆創紀錄高位。

●新冠肺炎：

-調查指中港消費者轉趨網購，主要考慮因素係...

-歐洲大型銀行次季貸款撥備恐達2,087億元。

-南韓上半年汽車產量跌兩成，創十一年低位。

-次季全球併購交易額僅2.48萬億，十七年最少。

●A股槓桿及反向產品首度在港上市，港交所表歡迎。

●中國經濟：

-6月工企利潤按年增長11.5%，上半年跌12.8%。

-財富中國500強企業出爐，中石化蟬聯冠軍。

●銷監局上半年接15宗新盤投訴，按年跌51.6%。

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