宏利香港：新冠肺炎賠償個案逾600宗

宏利香港推出兩款危疾保障計劃，為宏利「活耀人生危疾保」的升級版，舊版即將下架。宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，現有客戶保障不受影響，亦不會自動升級至新版危疾保障，至於保費方面，以35歲不吸煙投保人士、保費年期25年為例，升級版的保費貴約2至3%。

受保人如須入住深切治療部連續3日或以上，即使是計劃中列明的112種危疾及疾病以外的未知疾病、受傷或嚴重傳染病，可獲相當於名義金額20%的保障。由即日起至今年10月19日，成功申請上述計劃的客戶，可就首兩年保費享有合共高達20%折扣優惠。宏利香港於上月推出虛擬會面遙距投保渠道，相關產品亦納入遙距銷售範圍。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，香港市民向來注重健康，根據該機構最近進行的客戶調查顯示，現時持有危疾計劃的人士當中，有34%可能會在未來6個月購買危疾保障，鑑於危疾復發及存活率不斷提高，加上治療費用高昂，每次復發均會為患者帶來經濟負擔，因而推出加強版保險計劃。

香港疫情日趨嚴重，紀榮道指，截至5月底，宏利與疫情相關的賠償宗數達600宗，當中包括住院保障、強制隔離保障等，成功索償率達九成以上。然而，當時第三波疫情仍未爆發，料索償個案或會進一步上升。

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