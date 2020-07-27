A股槓桿及反向產品登場 證監會：是ETF行業重要里程碑

首批2組A股槓桿及反向產品周一(27日)在香港上市，香港證監會對此表示歡迎。證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，就資產管理及交易量而言，香港是最大的離岸A股市場，亦是離岸A股交易最活躍的市場。

她指，A股槓桿及反向產品將有助滿足投資者，對A股對沖及風險管理工具日益增長的需要，認為這是本港ETF行業重要的里程碑。

證監會於5月允許在港銷售交易所買賣基金(ETF)的槓桿及反向產品擴大至內地A股指數，換言之，投資者可對賭A股下跌。

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