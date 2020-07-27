【財經直播】點解恒生科技指數首日即走樣？

中美緊張局勢持續升溫，加上香港新冠肺炎疫情未受控，港股周一(27日)一度逼近二萬五關，不過之後倒跌，收市挫102點，報24,603點，港股短期係咪難有突破？繼續尋底？

國際金價創歷史新高，金礦股及黃金相關ETF炒上。環球央行持續放水、疫情拖累全球經濟復甦、加上美元匯價弱勢，國際金價有排上？金股應該揀咩好？

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