【財經直播】點解恒生科技指數首日即走樣？
2020年07月27日 16:29
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中美緊張局勢持續升溫，加上香港新冠肺炎疫情未受控，港股周一(27日)一度逼近二萬五關，不過之後倒跌，收市挫102點，報24,603點，港股短期係咪難有突破？繼續尋底？
恒生科技指數周一(27日)登場，不過30隻指數成分股大多腳軟，當中舜宇光學(02382)較見得人，收市升2.6%，而阿里巴巴(09988)及京東(09618)等則靠穩，這批科技股魅力有冇減退？幾時會迎來下一波動力？
中國建材(03323)計劃重組其水泥業務資產，解決子公司之間同業競爭，中國建材即市升最多17%，部分水泥股亦炒上。在憧憬行業併購，以及有大行預期水泥價格短期會見底下，水泥股向上空間仲有幾多？
國際金價創歷史新高，金礦股及黃金相關ETF炒上。環球央行持續放水、疫情拖累全球經濟復甦、加上美元匯價弱勢，國際金價有排上？金股應該揀咩好？
領展房產基金(00823)繼收購澳洲物業後，最新斥資37億港元購入倫敦物業，投資組合更加多元化，不過消息未有帶動股價，究竟領展長線仲諗唔諗得過？
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