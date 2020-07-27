新盤動向：KOKO HILLS暫停開放2天　取消周五44伙公開銷售

會德豐地產常務董事黃光耀稱，鑑於最新疫情發展，為確保買家健康，以及盡力減低社區擴散之風險，旗下展銷廳作出以下最新參觀安排，以保障買家、代理及員工安全。

當中包括每組參觀人士上限為一位客人連同一位代理進入展銷廳，展銷廳內每個時段限制參觀人數由60人減至30人。而簽單區VIP房上限收緊至1位客人及1位工作人員，代理及客人親友可於專屬等候區內等候，坐位距離較政府要求增加一倍至3米。

為提供更全面保障，旗下茶果嶺KOKO HILLS展覽廳，將於今明兩天暫停開放，進行全面消毒清潔，以加強防疫措施。

KOKO HILLS原定於本周五(31日)公開銷售44伙，亦因應政府措施而取消，而8伙招標單位將維持於本周五發售，同日上午10時截標。

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