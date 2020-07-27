【升勢難擋】英皇金融指宜待調整後再吸納黃金

現貨金價周一(27日)衝上1,944.71美元破頂，銀價即市高位一度高見每安士24.3993美元，創下2013年以來新高。英皇金融業務總裁黃楚淇表示，中美關係日趨緊張及美元匯率疲弱，致市場避險需求上升。不過，她認為目前入市風險較大，建議投資者待大市調整後再吸納。

她指，本身持有黃金白銀的投資者自然不受影響，但若想入市，短線大市可能出現超買，並借勢調整。她預計，黃金或於未來3周內回調至1,820至1,850美元水平，白銀則或回調至21至22美元水平，建議投資者再等一等。另外，她看好黃金年內或見2,000美元，料下半年將於1,820至2,000美元區間上落。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626