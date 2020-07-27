灝景灣樓王高位跌價18%　代理：二人禁聚睇樓難上加難

中原陳輝麟表示，疫情告急，近日青衣區睇樓人流大減，加上部分業主不願意開門，而禁聚令收緊至2人，睇樓更困難，對買家心理有一定影響，未來交投有機會因而減少。

而剛過去的周末，全區僅錄得4宗買賣，包括灝景灣7座極低層A室，實用面積856方呎，套三房連儲物房間隔，6月中放盤，叫價1,450萬元。雖然放盤位處極低層，但屬單邊單位，前無遮擋，望荃灣方向海景，經買家還價後，以1,360萬元成交，呎價15,888元，減幅約6.2%。

據了解，原業主於1999年1月以約438萬元購入，轉手帳面獲利約922萬元，期內大幅升值2.1倍。同類型單位歷史最高紀錄為去年6月錄得的7座中層A室，當時做價達1,668萬元，相隔約1年，是次成交價回落約18%。

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