世銀：中國改革優化營商環境取得巨大成就

世界銀行發布報告表示，中國近年來在「放管服」改革優化營商環境領域取得巨大成就。報告指出，中國國家領導人高度重視，鼓勵地方先行先試，在建立改革協調機制、鼓勵市場主體參與、加強信息技術應用、推動國際國內改革經驗雙向交流等方面形成了成功經驗。

報告圍繞《全球營商環境報告》中開辦企業、獲得電力、辦理建築許可等多個指標領域介紹了中國採取的有效改革舉措，為全球其他經濟體優化營商環境提供借鑑，推動全球營商環境水平整體提升。同時指出中國改善營商環境還面臨一些挑戰，並提出了具體的改革建議。

中國在2019年世界銀行營商環境評估中位列第31位。中國連續兩年被世界銀行評選為全球營商環境改善幅度最大的10個經濟體之一，已成為全球主要經濟體中營商環境改善幅度最大的經濟體。

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