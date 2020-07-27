英特爾7納米晶片急找代工？傳已向台積電落單

晶片公司英特爾(Intel)早前指7納米晶片良率不佳，量產時間較原定計劃落後半年，必要時將委託代工廠生產。台灣媒體報道，英特爾已與晶圓代工龍頭台積電達成協議，明年開始採用台積電7納米優化版本的6納米製程量產中央處理器晶片(CPU)或繪圖晶片(GPU)。

按英特爾規劃，其首款7納米CPU將在2022年下半或2023年初登場，換言之，雖然台積電拿下英特爾委外代工訂單，但真正有量要等到2022年下半年，且還是以CPU為主。

至於GPU方面，有半導體業內人士表示，英特爾2021年由台積電代工的GPU量並不多，並會採用台積電成本較低的6納米製程，而非目前已有的5納米和3納米製程。

事實上，台積電目前較先進的5納米製程增長強勁，預估全年佔營收比重達到約8%；4納米和5納米製程家族成員預計2022年量產；3納米製程開發符合進度，料於2021年試產，及2022年下半量產。

市場分析指出，台積電的5及7納米製程產能料出現飽和，加上預期2022年底前蘋果公司Mac系列有新訂單，以及高通於2021年再回歸台積電，因此至少未來3年台積電訂單能見度相當清楚。

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