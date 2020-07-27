防疫措施加辣！銅鑼灣街舖劈租八成　旺角叫租削近半

新冠肺炎第三波疫情轉趨嚴峻，防疫措施再「加辣」，對商舖租賃市場帶來嚴重衝擊。商舖業主陸續面對現實，隨即劈租應市，尤其核心區舖租減幅最為明顯。其中銅鑼灣軒尼詩道舖最新叫價較高峰期回落逹八成，而旺角亞皆老街先達廣場，同樣有街舖意向月租不足兩個月跌近五成。

中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，銅鑼灣軒尼詩道482號地下一個面積約1,130方呎的已交吉舖位，門面闊約17呎5吋，設有來去水位，剛叫租每月約12萬元，呎租約106元。何氏續指，物業位處軒尼詩道及波斯富街交界，前方即為電車軌道，毗鄰行人天橋出口。該舖於2016年高峰期時曾叫租約60萬元，現時已大幅回落約80%，租金仍有商議空間。

她又稱，旺角亞皆老街83號先達廣場地下20及21號舖，總面積約750方呎，6月份月租叫價約25萬元，最新下調至約13萬元，叫價調低約48%，適合各類零售行業承租。7月截至26日為止市場共錄得約285宗舖位租賃個案，較上月全月的247宗，多出約15%，反映租戶對零售前景仍具信心，趁租金調整早著先機落戶。

何氏認為，疫情肆虐對零售及餐飲行業打擊最為直接，商戶租舖開業步伐趨審慎，但為增加租客承租意欲，業主亦加強議價幅度，市場上「筍價」放租盤源逐漸增多。而隨着疫情持續，相信舖位租金叫價勢必下調，預料短期內舖位租務表現難有起色，需待疫情消退後，才會有好轉。

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