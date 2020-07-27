政府收緊禁聚令　中原陳永傑指鼓勵客戶網上睇樓

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港府今日收緊抗疫措施，其中將禁聚令限4人收緊至2人，相信對物業市場運作較具影響。新措施於周三凌晨實施，公司將發通告提醒同事需加強注意防疫意識，一手銷售須遵循發展商安排及政府新頒布的防疫措施，所有分行將加強每日清潔，並要求所有進出分行人士(包括員工及客戶)必須佩戴口罩、量度體溫及以酒精搓手液清潔雙手。二手睇樓及簽約安排，則須遵循政府防疫新措施。

公司亦將加強網上宣傳，鼓勵客戶透過「視頻睇樓」及「VR 睇樓GUIDE」篩選心水放盤，然後相約睇樓。同時，延長旗下代理的一手特別獎金計劃至8月份，7月份已送出的一手獎金逾400萬元，預計8月份獎金金額相若。

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