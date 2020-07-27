御海灣會所連園林面積逾3.3萬方呎　提供共享wifi

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣的住客會所Club Regency LUXE，位於整個發展項目的2樓，會所連園林面積逾3.3萬方呎，設施多元化，動靜皆宜，整個設計以「Urban Luxe Lifestyle」作主題。

會所特設「共享坊」，並提供多項「共享生活」設施及服務，包括共享wifi無線網絡、共享電子產品USB插頭、共享printer打印服務及共享laundry磅洗或乾洗服務，並由專人送回儲物櫃。同時亦提供24小時全天候開放的「臨海健身館」及「瑜樂室」，住戶亦可在室外游泳池「水漾池」暢泳。

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