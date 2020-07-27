美聯指收緊防疫措施　料拖累二手樓價下季跌3%

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，本港疫情持續爆發，理解政府推出新一輪的抗疫措施的需要，惟新禁聚令進一步由4人收緊至2人，將影響睇樓活動，此外新措施下業主亦可能減少開放單位參觀，相信短期樓市成交將按季回軟，對二手的影響尤為顯著，料第三季的二手樓價有機會回調2%至3%．成交宗數將跌至9,900宗水平，按季下跌逾三成，惟仍會略高於今年首季。

至於一手市場，現時未見發展商推盤步伐出現明顯放緩，相信已推出的新盤不受抗疫措施影響。不過，未來大型新盤的推售或因應新禁聚令而減慢，故預期第三季一手銷售量可跌至3,500伙水平，較本季少近兩成，與首季比較仍高出逾四成。

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