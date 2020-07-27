港交所新成立結構性產品開發小組

該小組與股票、交易所交易產品將合併為一個部門，並將整合現金和衍生品交易業務，由姚嘉仁負責，並改名為「市場解決方案」團隊，以從事更廣泛的項目。

郭家強(Kenneth Kok)及何耀昌被任命為新成立的擴大後的交易營運部門的聯席主管，所有變動均於8月1日起生效。

香港交易所發言人證實有關事宜，表示此舉是該所持續優化營運表現和提升工作效率所進行的內部架構調整。而確保其架構能夠配合業務發展所需和促進業務增長是非常重要的，而保持業務發展與時俱進、及時回應客戶和市場的需求，是該所業務戰略的基石。

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