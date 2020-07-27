樓價UPDATES：業主移民急放盤　豐景花園減30萬沽

二手市場再錄移民賣樓個案。火炭豐景花園一個低層單位，原業主近日因移民急放盤，持貨3年即沽貨，放盤17日即減價30萬元連車位售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座低層A室，實用面積728方呎，套三房加工人房間隔，望海景，獲租客以26,000元租入，實用呎租約35.7元，業主於2007年11月以529萬元購入，按買入價計算，租金回報約5.9厘。

●筲箕灣居屋東濤苑旭濤閣高層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，新買家為同區綠表客，原業主開價約820萬元，雙方議價後減價55萬元，以未補價第二市場價約765萬元成交，實用呎價約13,809元。

●鰂魚涌太古城鳳山閣低層F室，實用面積582方呎，兩房間隔，以1,000萬元交吉易手，實用呎價17,182元，新買家屬於外區用家，原業主於2000年8月以195萬元買入，持貨20年帳面獲利805萬元，單位升值4.1倍。

●鰂魚涌太古城建安閣中層D室，實用面積580方呎，兩房則王，望園景，於4月以1,190萬元放盤，終獲區內用家以1,128萬元承接，實用呎價19,448元，原業主於1996年7月以371萬元買入，持貨24年，帳面獲利757萬元，期內單位升值超過2倍。

●西區尼斯花園中層A室，實用面積約464方呎，原業主叫價約950萬元，議價後以830萬元易手，實用呎價約17,888元，新買家為同區上車客。

●堅尼地城泓都1座低層A室，實用面積約651方呎，套三房間隔，望全海景，單位放盤不足一個星期，即以1,555萬元沽出，較原叫價1,600萬元低45萬元或約2.8%，實用呎價約23,886元。

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九龍區

●荔枝角居屋清麗苑A座高層3室，外望園景，兩房間隔，實用面積約411方呎，以528萬元放盤一天即獲外區客接洽，議價後減價16.02萬元，以約511.98萬元成交，實用呎價約12,457元，新買家為分支客，睇樓兩次即入市。

●長沙灣宇晴軒5座極高層E室，實用面積501方呎，兩房間隔，開價1,000萬元，6月尾調整叫價至955萬元，最終以945萬元將單位易手，實用呎價18,862元。

●長沙灣昇悅居3座高層E室，兩房間隔，望內園景，實用面積約460方呎，以約19,500元放租約1星期，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減租1,300元，以約18,200元租出，實用呎租約39.6元。

●西南九龍浪澄灣5座中低層D室，實用面積564方呎，兩房間隔，吸引本地用家入市，成交價1,000萬元，實用呎價約17,730元，原業主於2017年6月以約900萬元購得，是次轉手帳面獲利約100萬元，物業期內升值約11%。

●奧運站柏景灣6座中層B室，實用面積848方呎，套三房間隔，望內園景，以1,930萬元成交，實用呎價22,759元，原業主早於1999年12月以587萬元購入，持貨逾20年至，帳面獲利1,343萬元離場，單位期內升值約2.3倍。

●奧運站凱帆軒2座高層E室，實用面積451方呎，兩房間隔，以825萬元易手，實用呎價18,293元，原業主長居內地，見單位已交吉，決定出售單位。

●九龍灣君臨天下1座中低層E室，實用面積743方呎，兩房連士多房間隔，望園景，吸引用家斥資2,138萬元承接，實用呎價約28,775元。

●九龍塘又一居9座低層D室，實用面積450方呎，兩房間隔，望樓景，吸引用家承接，成交價903萬元，實用呎價約20,067元，原業主於2014年7月以623.8萬元購入，是次轉手帳面獲利279.2萬元。

●新蒲崗居屋采頤花園9座高層D室，實用面積588方呎，三房兩廳間隔，未補價第二市場開價730萬元，累減34萬元或4.7%，終以綠表價696萬元易手，實用呎價11,837元。

●啟德天寰7月至今錄得5宗成交，平均實用呎價21,888元，其中3座低層F室，實用面積438方呎，兩房間隔，終以915萬元易手，實用呎價20,890元，新買家屬於用家。

●牛頭角居屋樂雅苑雅趣閣低層6室，實用面積431方呎，兩房間隔，吸引年輕夫婦於已補價自由市場承接，單位原先叫價508萬元，經商議後降價30萬元，以478萬元成交，減幅約6%，實用呎價約11,090元。

●將軍澳新都城2期1座低層B室，實用面積約363方呎，兩房戶間隔，6月開始放售，業主原叫價680萬元，終於日前以640萬元交吉易手，減價40萬元或6%，實用呎價約17,631元。

●將軍澳蔚藍灣畔3座中低層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，新買家無睇樓的情況下，經過一輪議價及考慮後，獲原業主由叫價828萬元，減至以785萬元購入，當中減價43萬元或約5%，實用呎價約16,020元。

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新界區

●火炭豐景花園C座低層4室，實用面積537方呎，原則三房改兩房間隔，望山景，原叫價758萬元，放盤17日，減價30萬元或3.9%，最終以728萬元連車位成交，實用呎價13,557元，原業主於2017年6月購入上址連車位，當時作價578萬元，近日因移民急放盤，持貨3年滿SSD期沽售，帳面獲利150萬元，期內升值約26%。

●火炭銀禧花園7座高層A室，實用面積506方呎，兩房間隔，望山景，獲買家以665萬元承接，實用呎價13,142元，原業主於2010年4月購入，當時作價230萬元，持貨10年多至今沽售，帳面獲利435萬元。

●西貢大網仔黃麖地雙號屋全幢村屋，四房間隔，望山景及海景，連天台約600方呎，放盤時叫價1,700萬元，狠劈38%，累減648萬元，最終以1,052萬元成交，原業主早於1991年10月以200萬元購入上址，持貨近29年至今沽貨，帳面獲利852萬元，單位期內升值約4.3倍。

●馬鞍山銀湖・天峰2座低層戶，實用面積549方呎，連平台花園約857方呎，原先開價1,130萬元，其後減價195萬元，減幅達17.3%，終以935萬元成交，實用呎價17,031元。

●馬鞍山夾屋雅景臺1座低層C室，實用面積656方呎，四房間隔，原先開價860萬元，減15萬元，最終以已補價自由市場價845萬元成交，實用呎價12,881元，原業主早於1998年8月以198.4萬元購入，當時仍未補價，持貨22年至今將單位轉售，料獲利甚豐。

●馬鞍山居屋錦豐苑錦萱閣頂層戶，實用面積431方呎，兩房兩廳間隔，未補價第二市場開價480萬元，累減52萬元，減幅10.8%，以428萬元沽出，實用呎價9,930元，原業主早於1997年5月購入上址，當時作價87萬元，持貨23年至今易手，帳面獲利341萬元離場，單位期內升值3.9倍。

●馬鞍山薈朗1座中層A5室，實用面積223方呎，開放式間隔，以360萬元易手，實用呎價16,143元，原業主於2016年以311萬元購入，持貨4年，沽出帳面獲利約49萬元離場，單位升值約16%。

●馬鞍山新港城F座低層3室，實用面積338方呎，兩房間隔，議價後以637萬元易手，實用呎價18,846元，原業主於2015年以460萬元購入，持貨5年帳面獲利約177萬元離場。

●大圍盛薈1座北翼低層D室，實用面積657方呎，套三房間隔，日前以1,140萬元易手，實用呎價17,352元，原業主則於2012年以875萬元購入，持貨8年帳面獲利約265萬元離場，單位升值約30.3%。

●沙田第一城1座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤約1個半月，原業主叫價580萬元，經議價後減價12萬元或約2.1%，以568萬元沽出，實用呎價約17,370元。

●大埔中心18座高層F室，實用面積407方呎，原開價620萬元，放盤僅20日，減價40萬元或6.5%，獲用家以580萬元承接，實用呎價14,251元，原業主早於1999年購入，當時作價170萬元，持貨21年帳面獲利410萬元，單位期內升值2.4倍。

●粉嶺帝庭軒2座低層D室，實用面積419方呎，兩房間隔，開價約580萬元，議價後以555萬元獲承接，實用呎價13,246元。

●屯門居屋兆麟苑C座中層7室，實用面積554方呎，三房間隔，日前區內換樓客因熟悉區內環境，決定於已補價自由市場以547.5萬元購入上址作自用，實用呎價9,883元。

●屯門啟豐園3座中層A室，實用面積414方呎，兩房一廳設計，日前獲區內客以月租12,700元租入，實用呎租30.7元，由於業主願意調整租金，減租300元，上述租客即決定承租。

●屯門市廣場7座高層A室，實用面積438方呎，外區客雖然無法睇樓，但參考單位內籠照片及同類型單位間隔後，決定以550萬元購入作自住或投資之用，實用呎價12,557元，原業主於2017年以約450萬元購入，持貨3年多轉手帳面獲利約100萬元。

●屯門大興花園2期6座中層E室，實用面積約475方呎，兩房間隔，享河景，月租叫價13,000元，議價後業主答應減租1,000元，將單位以12,000元租出，實用呎租約25.3元。

●荃灣海灣花園1座中層C室，實用面積470方呎，兩房間隔，享全海景，叫價728萬元，經議價後，新近以718萬元易手，實用呎價15,277元，新買家為上車客。

●荃灣立坊本月錄得7宗租務成交，平均實用呎租約44元，包括中層1室，實用面積約244方呎，開放式間隔，以9,800元租出，實用呎租約40.2元。

●荃灣縉庭山1座低層C室，實用面積約219方呎，開放式間隔，日前以370萬元成交，實用呎價約16,895元，原業主在2016年6月以約293萬元買入，持貨約4年帳面獲利約77萬元，賺價約26%。

●東涌映灣園3座中層B室，實用面積734方呎，套三房間隔，去年底叫價870萬元放盤，疫情下樓市回落，期間多次調低叫價，近日經買家議價後，最終以825萬元成交，實用呎價11,240元，上址放盤7個月，累減45萬元或5.2%。

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