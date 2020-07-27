夜市UPDATES：科技股推動美股轉升　港夜期高水140點

地緣風險未升溫，美股三大指數全部轉升，主要受科技股帶動，道指早市報26,595點，升125點或0.47%；標指報3,233點，升17點或0.54%；納指報10,473點，升110點或1.06%。

受外圍帶動，港股期指夜市向好，目前報24,744點，升113點，高水141點。

市場焦點重回科技股身上，蘋果公司升2%，Google母公司Alphabet、Amazon、Facebook及Netflix都升約1%。

根據Refinitiv的數據，截至上周五有128家標指公司公布了業績，其中81%好過分析師的預期，但標指成分股的整體收益較上年同期下降了40%以上。

投資者將同時關注美國國會進行的新一輪財政刺激措施談判進展，預計參議院共和黨人將在未來幾天內公布其刺激計劃的細節。據報，正在討論的新一輪刺激措施總額將不超過1萬億美元，這些措施中包括每周向符合資格的個人提供600美元的聯邦失業救濟金。

【21:30】市場觀望美國國會就經濟援助方案的談判進展，加上本周聯儲局議息和多家企業公布業績，美股周一早段好淡爭持，道指跌40點，至26,429點；納指升89點，至10,452點；標指升2點，至3,218點。

玩具生產商孩之寶第2季盈轉虧，蝕3,390萬美元，扣除部分項目後每股盈利2美仙，期內收入跌12.6%至8.6億美元，均遜市場預期，反映疫情導致生產暫停以及電影相關產品押後的影響。孩之寶股價早段挫4.2%至74.26美元。

藥廠Moderna獲得額外政府資助研發新冠肺炎疫苗，股價早段升5.6%至77.3美元。

晶片公司英特爾(Intel)早前指7納米晶片良率不佳，量產時間較原定計劃落後半年，必要時將委託代工廠生產。台灣媒體報道，英特爾已向晶圓代工龍頭台積電下訂單。英特爾股價早段升0.08%至50.63美元。

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