新盤UPDATES：發展商加強防疫　推盤步伐未受影響

疫情嚴重，發展商爭相提升售樓處防疫措施，同時加強限制人流等安排，而屯門兩大新盤推售步伐未見受影響，但有個別市區盤則減慢推售。

●帝御·金灣明日起加強睇樓人流限制

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，為配合政府新一輪防疫措施，展銷中心明天(28日)起會加强現場之人流控制。每組準買家連同代理，人數上限為2人，並於售樓中心地下大堂排隊等候，以派籌形式分流參觀。排隊時每組客人之間保持不少於1.5米之距離。

同時，每個示範單位最多容許2组客人同時參觀。展銷中心內，同一個時段內限制客人人數之上限，由100人減至50人。而洽談區內將仍然嚴格執行適當的社交距離，避免人群聚集。

●御海灣明起限2人一組排隊睇樓

同時，公司會繼續要求所有訪客包括參觀人士、代理及工作人員必須佩戴口罩，每位客人離開後，都會繼續以1:99漂白水或同效消毒用品消毒清潔，再給予下一台客人使用。除了仍會每晚於售樓處進行噴霧消毒外，發展商更於銷售當日增消毒機械人，以加強消毒清潔。

●御海灣會所連園林面積逾3.3萬方呎

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣的住客會所Club Regency LUXE，位於整個發展項目的2樓，會所連園林面積逾3.3萬方呎，設施多元化，動靜皆宜，整個設計以 "Urban Luxe Lifestyle” 作主題。

會所特設「共享坊」，並提供多項「共享生活」設施及服務，包括共享wifi無線網絡、共享電子產品USB插頭、共享printer打印服務及共享laundry磅洗或乾洗服務，並由專人送回儲物櫃。同時亦提供24小時全天候開放的「臨海健身館」及「瑜樂室」，住戶亦可在室外游泳池「水漾池」暢泳。

●SEA TO SKY 明日起收緊排隊睇樓人數等限制

長實地產投資董事郭子威表示，為配合政府公布的新一輪防疫措施，將軍澳日出康城SEA TO SKY售樓處，明天起會加强參觀限制。首先，限制排隊人數為2個人一組，每組距離不少於1.5米。而示範單位每次只容許兩组，人數最多4個人同時參觀。最後，售樓大堂方面，洽談枱數量會減少至6張，每枱距離不少於2米，而每枱只可坐2個人。

他又稱，為減少同事和地產代理接觸，避免岀現互相感染的機會。公司會加强以網絡會議方式進行溝通。同系長沙灣愛海頌亦會引入上述防疫安排。

●會地樓盤收緊防疫措施 KOKO HILLS暫停開放兩天

會德豐地產常務董事黃光耀稱，鑑於最新疫情發展，為確保買家健康，以及盡力減低社區擴散之風險，旗下展銷廳作出以下最新參觀安排，以保障買家、代理及員工安全。當中包括每組參觀人士上限為一位客人連同一位代理進入展銷廳，展銷廳內每個時段限制參觀人數由60人減至30人。而簽單區VIP房上限收緊至1位客人及1位工作人員，代理及客人親友可於專屬等候區內等候，坐位距離較政府要求增加一倍至3米。為提供更全面保障，旗下茶果嶺KOKO HILLS展覽廳，將於今明兩天暫停開放，進行全面消毒清潔，以加強防疫措施。該盤原定於本周五(31日)公開銷售44伙，亦因應政府措施而取消，而8伙招標單位將維持於本周五發售，同日上午十時截標。

●恆大・珺瓏灣兩期及恆大・睿峰限制每組訪客不可逾2人

因應政府收緊禁聚令，屯門恆大・珺瓏灣兩期及長沙灣恆大・睿峰，由本周三起，售樓處每枱訪客不可超過2人，例如1位代理及1位客人，以配合政府防疫政策，保障客戶和代理健康及安全。若到訪客戶超過2人，則須分批進入售樓處。

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●恒基物業代理營業(二)部售樓處加強抗疫措施

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下售樓處將限制每組參觀客人，包括準買家及代理不得多於2人，所有人士需通過雙重體溫檢測，並必須配戴口罩，方可進入售樓處。現場設有約2米高圍板分隔，每張枱限坐2人等。員工方面，集團會額外為前線員工提供消毒噴霧、消毒液、消毒濕紙巾及防疫護目鏡，為準買家提供清潔安全的售樓環境。

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