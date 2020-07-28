東方日報B1：金價爆上1945美元創新高　專家睇三千關

從貿易、科技到貨幣戰，中美關係持續惡化，近期更有演變成政治冷戰之虞。全球兩大經濟體劍拔弩張，正值全球疫情反覆重擊各地經濟，黃金成為熱門避險資產，金價節節攀升，周一(27日)終衝上歷史新高，現貨金最多漲43.7美元或2.3%，至每安士1,945.72美元，打破2011年的舊紀錄；紐約期金最多漲44.4美元或2.34%，至1,941.9美元，同創新高，向2,000美元關口邁進。

蜂投財富資產管理董事總經理史理生指，市場近兩周對於中美雙方擦槍走火的憂慮明顯急升，料雙方角力將主導金價表現。再者，美元貶值、全球央行「印銀紙」等均降低投資者「揸銀紙」的信心。加上環球息率低企，驅使投資者增加投資黃金比重，勢壯大實金需求。

史氏又說，金價年內升穿1,770美元後，便再無經歷過急跌現象，表現相當「硬淨」，料黃金已步入長期牛市，即使市場短期調整，亦會是「大漲小回」，金價有望在年內升穿2,000美元，並於2022年內升見3,000美元。

然而，英皇金融業務總裁黃楚淇認為，目前投資者入市風險較大，料金價將於未來三周內回調至1,820至1,850美元水平，建議待調整後再吸納。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培亦提醒，全球加緊研發新冠肺炎疫苗，一旦成功研發及面世，金價將出現較大幅度回調。但他直言，金價升穿歷史高位後，目標價暫上望1,950至2,000美元。

事實上，黃金近期獲大合奏唱好，投資大師如「鱷王」達利奧、「新債王」岡拉克和「新興市場之父」麥樸思近月均主張持有黃金。大行如高盛和花旗均料金價有機會突破2,000美元，美國銀行更料可能上闖3,000美元。

最新有瑞銀將金價下半年目標上調至2,000美元。該行報告指，黃金是全球戰術資產配置中最看好的資產，自去年五月起已看好黃金，主因是中美緊張關係不斷升溫。但該行提到，隨着全球經濟明年加快復甦，加上疫苗面世及各國央行最終要收緊極寬鬆的政策，或引發黃金交易所買賣基金(ETF)資金流出，導致金價見頂回落。

此外，被視為「數碼黃金」的虛擬貨幣比特幣重越10,000美元，據交易平台CryptoCompare報價顯示，比特幣周一晚上九時報10,288.8美元，過去24小時漲4.09%，更曾高見10,338.65美元。

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