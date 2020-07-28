國泰供股權勁Chok曾瀉27%

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，國泰以每持11股供7股作為供股基準，令碎股容易出現，持貨小股東就算入市購買其供股權，亦難以湊得「齊頭」手數。加上市場皆知國泰財政和經營環境俱困難，未來業績難有起色，故不建議小股東參與供股，不如等待股價回升沽貨離場。

此外，在新冠肺炎疫情影響之下，全球航空業亦面對艱難的環境。彭博報道，新加坡航空公司截至今年6月底止首財政季度勢繼續錄得重大淨虧損。事實上，該公司截至本年3月底止的第4財季曾錄得創紀錄的淨虧損7.32億新加坡元(約41億港元)。按彭博智庫估計，新加坡航空第一財季淨虧損或達12億新加坡元(約67億港元)，總收入料瀉87%，當中燃油對沖為主要虧損原因之一。

另外，歐洲最大廉航瑞安航空(Ryanair)周一公布，截至今年六月底止第一財季收入按年大跌94%，並錄得淨虧損1.85億歐元(逾16億港元)，去年同期則錄淨利潤2.43億歐元。公司稱，近期為公司35年歷史以來最具挑戰性的時刻，預料全個財年載客量將按年挫六成至6,000萬人次。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626