美股收市：道指升114點　蘋果公司漲逾2%

憧憬美國政府將落實新一輪刺激政策，帶動美股周一(27日)上漲。道指收報26,584點，升114點或0.43%；標指收報3,239點，升23點或0.74%；納指收報10,536點，升173點或1.67%。

科技股領漲大市，亞馬遜、蘋果公司分別收漲1.54%和2.37%；Facebook亦升逾1%。電動車生產商Tesla收報1,539.6美元，升8.65%。

根據Refinitiv的數據，截至上周五有128家標指公司公布了業績，其中81%好過分析師的預期，但標指成分股的整體收益較上年同期下降了40%以上。

投資者將同時關注美國國會進行的新一輪財政刺激措施談判進展，預計參議院共和黨人將在未來幾天內公布其刺激計劃的細節。據報，正在討論的新一輪刺激措施總額將不超過1萬億美元，這些措施中包括每周向符合資格的個人提供600美元的聯邦失業救濟金。

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