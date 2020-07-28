【專家點評】陳正犖：小心組合過分集中科技股風險

環球公眾健康危機仍嚴峻，中美角力未見降溫，上周美國突然要求中國關閉休斯敦領事館，中國還擊撤銷對美國駐成都領事館的設立和運行許可，美國國務卿蓬佩奧亦高調發表對中國強硬鷹派言論，市場應該要有心理準備。目前距離美國總統大選僅餘下三個多月時間，中美關係料繼續趨向不明朗，尤其是特朗普在民調中落後拜登，部分調查甚至顯示差距擴闊，他可能盡力將公眾關注點，由控制疫情不力轉移至其他地方。

過去一個月，之前一直強勢的科網股再突破高位，例如美國納斯達克指數年初至今累升約20%，筆者之前已經提過，數碼發展是不能逆轉的大趨勢，在協助經濟應付今次環球公眾健康危機中擔任重要角色。不過換另一個角度看，因為危機倒迫數碼發展突然加快的局面，亦難以在一時三刻內重複，部分支持今輪危機防守股的利好因素，未必有足夠持續性，讀者要小心投資組合過分集中的風險。目前美國五隻大型科技相關股份，已經相當於全球股市市值接近15%。無可否認，今次危機令科網股基本因素更強勁，宏觀政策亦有助推高其估值，我們亦看不到短線基本因素有急劇轉差的風險，不過大家要審慎思考一下，是否有能力控制投資高度集中在單一行業的風險。

環球資產配置方面，我們仍然偏好股票，對環球債券則在組合中則持偏低比重看法。我們維持對美國大型股票中性配置，為了更廣泛地部署環球機會，提高組合多元化程度，投資者可以繼續留意新興市場股票、美國中小型股票以及環球房地產信託基金的機遇。同時，歐元區已達成重大協議，支持經濟從疫情衝擊下復甦。除了個別國家推出刺激措施外，還通過成立一個規模達7,500億歐元的復甦基金。財政開支或在數月後才開始增加，但歐元區的最新發展，仍支持我們早前建議增持區內股票的看法，未來甚至有機會進一步加倉。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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