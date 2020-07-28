【升勢難擋】金價升逾1%再創歷史新高　白銀漲逾3%

踏入亞洲時段，現貨金及白銀升勢持續，金價升穿每安士1,960美元，暫高見1,967.28美元，升幅逾1%，再創歷史新高；白銀更漲逾3%，升穿每安士25美元，為2013年8月以來的最高水平，最新曾升至每安士25.41美元。

業內分析指出，由於長期政治及經濟動盪的前景刺激避險需求，貴金屬正在飆升，預期隨着美元續弱、地緣政治緊張局勢加劇、實際利率下跌、全球政府及央行採取大量刺激經濟措施，以及投資者大量湧入貴金屬，相信其會進一步上漲。

外電引述MineLife Pty的高級資源分析師Gavin Wendt表示，美元疲弱及實際利率為負，為黃金提供進一步的動力。金價可能先進行盤整，隨後幾周內將目標瞄準2,000美元及以上。

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