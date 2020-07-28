【專家點評】陳蓓敏：香港經濟相關股受壓
2020年07月28日 07:45
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美國企業季績，好壞參半。英特爾業績差於預期，再加上延遲新一代晶片生產計劃至少6個月，股價即大跌16%。美國運通上季盈利大跌85%，股價跌1.4%。美股上周表現牛皮，道指和標普只微跌約0.8%和0.3%，納指跌約1.3%。美國總統選舉前，料美股呈向上狀態，基本因素能否配合則是另一回事，市場關注美國新的經濟萬億刺激方案。
美國上周要求中方關閉休斯敦總領事館，中方作出對等回應，要求美方關閉成都總事館。投資者擔心未來緊張關係，會不會藉機演變成軍事戰爭。上證企穩3,200點。港股恒生指數跌穿50天線，形勢險峻。港政府進一步收緊防疫措施，明日起禁堂食，更令民生冰封，一眾與香港經濟有關股份皆見受壓。
嘉利國際(01050)以產銷伺服器外殼為主，截至今年3月31日止年度純利比去年度增加約13%，約2.5億元。工業產品客戶包括IBM、HP和聯想等國際知名科技公司，需求因大數據運用和社交平台普及而增加。公司兼營房地產業務，專注大灣區舊城住宅改造項目，當中東莞鳳崗區屋苑單位陸續入帳，嘉輝豪庭第四及五期預售60多個單位，可售樓面面積約12萬平方米，預期於2021年交付，整體受惠深圳都市圈發展。末期股息每股派5仙，建議候低吸納作長線吸納，上方阻力位1.2元，向下止蝕0.84元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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