【市前重點睇】道指升114點　金價續創新高

美匯指數弱見93.66；離岸人民幣(CNH)高見6.9963；港匯報7.7514；美元兌日圓徘徊於105.33；歐元見1.1765；英鎊處1.2887。金價曾升至1,967美元，再創歷史新高。布油報43.4美元；紐油報41.7美元。道指期貨靠穩。

●【升勢難擋】金價升1%再創新高；白銀亦漲逾3%。

●比特幣報11,113美元，在過去24小時升1,175美元或11.82%，創自2019年8月以來新高。

●港股ADR指數收報24,765點，升161點或0.65%。

●即月恒生指數夜期收報24,763點，升132點，高水160點，成交17,721張。

●美國10年期國債孳息率升2.63點子，報0.6151厘。

●紐約9月期油收報每桶41.6美元，升0.31美元或0.75%；布蘭特9月期油收報每桶43.41美元，升7美仙或0.16%。

●紐約8月期金收報每安士1,931美元，升33.5美元或1.8%，再創收市新高，最高曾見1,941.9美元，亦創盤中紀錄新高。

●美國國會眾議院司法委員會公布，原定周一(27日)進行的四大科技巨頭聽證會，將改期至周三(29日)進行。

●外媒報道，德意志銀行稱，將停止對主要經營煤炭開採的全球企業進行業務，作為該行調整對化石燃料融資政策的措施之一。

●惠譽經濟學團隊主席Maxime Darmet表示，新冠肺炎疫情對今年全球經濟的影響將會持續下去，尤其是在供應方面的生產潛力，因為長期失業率高企、工時下降，以及投資和資本累積緩慢。

●英國富時100指數收報6,104點，跌18點或0.31%；法國CAC指數收報4,939點，跌16點或0.34%；德國DAX指數收報12,838點，升少於1點。

●香港出口貨值連挫4個月，半年計累跌6.9%。

●港交所新成立結構性產品開發小組。

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