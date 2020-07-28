【股民熱話】滙豐蟹貨早走早着？抑或原來仲有一條生路？

點解咁講？在於基本因素，如今美國和香港的疫情都大反彈，下半年香港的外部需求會遜預期，而內部需求就因經濟再次大停擺而繼續尋底，復甦遙遙無期。百業艱難，銀行貸款需求疲弱之餘，更要面對壞帳及不良貸款上升的問題，故論業務，滙豐估值尚存壓力，加上明年的派息尚不明朗，實在見不到有贏面。

過去全球化下，經貿蓬勃，國際金融機構有優勢；可如今反全球化，貿易戰、科技戰、金融戰，愈係國際化，就愈容易「中伏」，成為國與國之間爭鬥，用作「開刀」打擊對方的對象。睇呢個大勢，唔會三、五年就改變。在如此情況下，類似滙豐呢類國際金融股，係咪應該早走早着，換入其他經營專注個別市場的金融股，以減市場風險？

當然，滙豐都唔係完全冇翻身機會，所謂「窮則變，變則通」。其一做法，係諗重組，將國際化路線變回地區化路線，例如趁中港要搞新股市場，中國資產如今仲有個好價，及早計數，分拆中、港業務上市，更好地體現資產價值，甚而派番畀股東，又或打正旗號引入內地科網企業作為金融科技戰略主要股東，當買個平安符！但當然，呢瓣諗頭都講咗好多年，但都冇咩結論。小股東等與不等，自己計自己數了。

東網財經專欄作者 帥哥

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