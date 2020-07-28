【專家點評】邵志堯：從車位供求失衡看智慧城市

近日荃灣西的車位買賣價格和租金都創了新高，售價和租金分別是300萬元和6,000元以上，回報率在2.4%左右，兩個車位的價格便等同一個新界的小型單位或居屋價格，真教人摸不着頭腦。筆者嘗試以供求關係、城市規劃和智慧城市的大數據三方面去找出答案。

根據運輸署過去十年私家車(包括客貨車)和泊車位的數目，2010年車輛數量是45.7萬輛，而車位是63.3萬個，比例是1.38；十年後的今天是62.5萬輛，車位是68.4萬個，比例是1.09。車輛的增長速度比車位快，按目前增長率，十年後比率應該跌破1，車位不足以安置所有車輛，將有「無主孤魂」的出現，在供應遠遠落後於需求之下，車位售價和租金焉有不升之理。

造成供求失衡，是因為規劃署錯誤定出的《香港規劃標準與準則》有關，因為它是釐定多少面積的建築物需配備多少車位數目的指引，他們錯判了形勢，認為在鐵路發展完善之後，車輛的增長速度較車位數目低，故過去十年不斷調低車位和發展面積的比例，造成今天的局面。

而令他們做錯判斷是因為數據未能及時更新，今天仍然是依賴每十年的全港《人口普查》和《中期人口統計》，去釐定政府各方面的政策，規劃署便是依賴這兩大統計去制訂指標。

在今天變化萬千的世界裏，數據的採集並不會再用這麼原始的方法，內地政府在城市管理上已堪稱「智慧城市」的典範，他們可以實時在街道上和手機上得到數據，並應用在城市管理之中，疫情控制便是一個很好的例子，他們很容易追蹤到帶病者和曾經與誰接觸，從而作出相應措施，絕不會像今天的香港依賴幾年一次的統計。

香港若想保持競爭優勢，必須虛心向內地城市學習怎樣當一個「智慧城市」，而不是仍擺着老大的心態。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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