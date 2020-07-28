【財經評論】防疫失策再停擺　兩千億產值化煙

港府未有全力堵塞防疫缺口，致使第三波疫情大反彈，昨日(27日)補鑊再收緊措施，情況堪憂。經濟再次陷入大停擺，下半年復甦無望，保守估計全年逾兩千億元產值化為烏有，尚未計及本財年政府逾千億元財政赤字，面對疫情反彈，年底各項現金援助或須再度加碼。看來，人禍比天災更可怕，繼續沉淪下去，香港遲早玩完！

今年首季香港本地生產總值(GDP)倒退8.9%，有研究機構預計次季將倒退9.5%，這絕非危言聳聽。昨日港府公布6月份整體出口連挫四個月，進口貨值按年跌7.1%，反映內、外需求皆疲弱。進出口貿易、批發及零售業佔GDP逾兩成比重，如今深陷衰退，年內難言見底。

再看第三季以來，7月尚未完結，市道由憧憬復甦轉變為直墮疫情大反彈的深淵。本來港府做好實事，把好防疫大關，靠內部需求復甦，經濟是有望企穩，偏偏一班廢官就是掉以輕心，防控境外人流鬆散，致如今在社區大爆發，正在醞釀的內部復甦勢頭斷纜，企業僅餘一絲希望都落空，變成絕望！

由於如今疫情更嚴峻，估計第三季經濟會持續收縮，甚至比第二季更差，整個下半年與上半年比較只有退步難有進步。以2019年香港GDP約2.8萬億元計，保守估計若今年全年倒退7%，即兩千億元產值將化煙。年底前港府提供的保就業計劃終結，若未有延續措施，新一波企業裁員及結業潮便會展開。

可若再動用財政補貼又如何？要知道2020/2021年度香港的預算赤字逾1,300億元，意味政府財政儲備失萬億元大關，降至9,940億元，僅夠16個月政府開支。世界衞生組織預計，最快明年上半年才有疫苗應用。以港府管治作風之怠，瘟疫影響再多延一、兩季，再加上中美之爭下香港流失大量訂單和資金，經濟不景下稅收及賣地收入大減，土地基金又撥了一大筆錢去替私營航空企業「填氹」，多方壓力將削弱財政儲備實力，潛在危機與禍害實不容低估。

港府財政帳目公開透明，外資大鱷心中有數。如今美國劍指香港金融中心地位，縱使內地傾力支持香港新股市場，可諸多不明朗因素下，人心動搖是鐵一般事實，近期港股波動便是例證。港元聯匯機制本身就面對着重大地緣政治風險，若防疫失敗進一步拖累港府財政，引來國際評級機構再下調香港評級，企業經營百上加斤，經濟積弱成疾，金融穩定是否如港府所強調的財山不倒？香港人該及早看清大局，心中有數！

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