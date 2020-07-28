【專家點評】古勝：微盟低吸唔使急　睇實呢個位...

恒指尋日微跌102點，最終收報24,603點，失守50天線，成交金額收縮至1,256億元，技術面嚟講，港股向下的降軌趨勢明顯，下個支持位係100天線24,300水平。不過坦言講，港股短線由地緣政治因素主導，走勢可以勁飄忽，根本冇方向可以估，所以做好做淡都要有胡就食，唔好大貪，而且要控制注碼。

不過，睇番走勢，微盟目前形態似雙頂向下，該股7月10日高見13.36元，7月16日一度跌至低見9.91元，7月21日反彈至12.72元，後浪低於前浪，目前關鍵是10元頸線，切不可失，短線守得住，向上阻力位為12元，向下以10元作止蝕。若短線跌穿10元，向下較大支持為8.5元，再下一級是7元。

東網財經專欄作者 古勝

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