【專家點評】古勝：微盟低吸唔使急 睇實呢個位...
2020年07月28日 08:30
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恒指尋日微跌102點，最終收報24,603點，失守50天線，成交金額收縮至1,256億元，技術面嚟講，港股向下的降軌趨勢明顯，下個支持位係100天線24,300水平。不過坦言講，港股短線由地緣政治因素主導，走勢可以勁飄忽，根本冇方向可以估，所以做好做淡都要有胡就食，唔好大貪，而且要控制注碼。
尋日係恒生科技指數首日推出，但多隻股份都唔畀面，搞到指數要跌市收場。個別股票更由高位回落頗多，值得留意。以微盟集團(02013)為例，該股為SaaS服務供應商，為小商戶提供市場營銷、後台連接、庫存物流管理等服務，用戶可透過微盟操作不同社交平台的多家商店，在疫情下網購更盛行的時勢下，未來仍有炒作空間。
不過，睇番走勢，微盟目前形態似雙頂向下，該股7月10日高見13.36元，7月16日一度跌至低見9.91元，7月21日反彈至12.72元，後浪低於前浪，目前關鍵是10元頸線，切不可失，短線守得住，向上阻力位為12元，向下以10元作止蝕。若短線跌穿10元，向下較大支持為8.5元，再下一級是7元。
東網財經專欄作者 古勝
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