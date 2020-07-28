【專家點評】影院重開　關注電影及相關行業表現

國家電影局於7月16日發布《關於在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢開放的通知》，規定低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，處於低風險地區的電影院由7月20日有序恢復營業，中高風險地區暫不開放營業。短期之內，疫情給電影行業帶來巨大的經濟損失，但隨着目前疫情持續好轉，影視行業有序復工復產，電影院重新對外開放有望帶動行業逐漸回暖。

CTR媒介智訊日前發表《2020年5月份廣告投放數據》報告，數據顯示，2020年5月，內地廣告投放開支按月升幅達到25.6%，按年跌幅收窄至17.1%，主要原因是消費市場隨着疫情穩定而逐步向好。

不過，投資相關股份須留意行業政策收緊的風險，行業競爭加劇亦令部分小型經營者退出市場。

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