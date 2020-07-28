【專家點評】影院重開 關注電影及相關行業表現
2020年07月28日 09:00
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國家電影局於7月16日發布《關於在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢開放的通知》，規定低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，處於低風險地區的電影院由7月20日有序恢復營業，中高風險地區暫不開放營業。短期之內，疫情給電影行業帶來巨大的經濟損失，但隨着目前疫情持續好轉，影視行業有序復工復產，電影院重新對外開放有望帶動行業逐漸回暖。
CTR媒介智訊日前發表《2020年5月份廣告投放數據》報告，數據顯示，2020年5月，內地廣告投放開支按月升幅達到25.6%，按年跌幅收窄至17.1%，主要原因是消費市場隨着疫情穩定而逐步向好。
傳媒基礎建設方面，隨着5G商用牌照發放、技術升級及網絡整合，廣電系公司將迎來業績及估值的持續改善，推薦華數傳媒(000156.SZ)、東方明珠(600637.SH)、貴廣網絡(600996.SH)等代表性股份。
另外，5G全面推展後，雲端遊戲、VR、AR等遊戲有望帶來新的產業革命，遊戲品質將成為競爭的關鍵因素，建議關注自主研發能力較強、遊戲內容經驗豐富的游戲大廠，推薦標的包括順網科技(300113.SZ)、全產業鏈廠商騰訊控股(700.HK)、自主研發較強的完美世界(002624.SZ)、三七互娛(002555.SZ)、網易(NTES.O)、中文傳媒(6003473.SH)等。
隨着內地疫情好轉，影視行業復產復工有序進行，後續相關扶持政策將出台落地，行業有望逐漸回暖。同時，疫情期間大量影視公司停業注銷，行業集中度有望持續提升，建議關注內容儲備豐富及內容質量較高的影視龍頭如光綫傳媒(300251.SZ)、慈文傳媒(002343.SZ)、華策影視(300133.SZ)及全產業鏈布局的中國電影股份(600977.SH)、萬達電影(002739.SZ)等。
免費閱讀+廣告模式拓闊了行業盈利的市場空間，一定程度上也遏止了盜版的發展，同時，以網絡文學IP為基礎建立的文娛產業生態逐漸成熟，未來網絡文學IP增值變現將大有可為，建議關注IP儲備豐富、市場佔有率較高的閱文集團(00772)、掌閱科技(603533.SH)。
不過，投資相關股份須留意行業政策收緊的風險，行業競爭加劇亦令部分小型經營者退出市場。
中國銀河國際證券
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