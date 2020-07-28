港股升幅收窄　大型科技股反彈　蒙牛創新高

港股高開339點即止步，未能上試兩萬五關，恒生指數升幅縮至200餘點，企24,800點水平。國企指數升過百點；恒生科技指數升200點，主板成交430億港元。

藍籌股普遍上升，蒙牛乳業升5%表現最佳，該股曾創37.1元上市新高。騰訊反彈3.4%，貢獻恒指近百點。中華煤氣逆市跌1.8%，是表現最差藍籌；傳滙豐控股擬出售歐美業務，股價跌近1%，力守35元關。

科技指數漲3%，大型科技股做好。阿里巴巴、小米集團及舜宇光學都升2.3%；美團點評升2%；京東集團升3%；中芯國際升3.8%；阿里健康升2.7%。

【09:20】騰訊飆近3% 滙豐偏軟

道指期貨漲過百點，港股開市升339點或1.38%，恒生指數報24,942點；國企指數高開142點或1.42%，報10,218點。

恒生科技指數高開155點或2.3%，報6,930點。權重股全線反彈，騰訊升2.9%報535港元，公司擬以56%溢價私有化在美國上市的搜狗。阿里巴巴升2.1%；美團點評升2.7%；小米集團升1.8%；舜宇光學升1.5%。

藍籌股差不多全線上升，恒隆地產升3.3%表現最佳；瑞聲科技、蒙牛乳業及中國生物製藥升2.1%至2.7%跑贏大市。滙豐控股逆市跌0.1%報35.3元，是表現最差藍籌。

重磅股友邦保險及香港交易所升1.7%；中國移動升1.4%；中國平安及建設銀行升1.1%及1%。

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