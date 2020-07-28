【何去何從】中美劍拔弩張之際 傳滙豐擬出售歐美業務

報道引述知情人士稱說，滙豐董事局主席杜嘉祺正在監督對滙豐美國和歐洲業務的全面審查，並着眼於剝離無法補救的業務，因為愈來愈多的人懷疑，2月宣布的35,000人裁員措施是否足以喚醒這個沉睡的巨人。另外，經過與英倫銀行高層商談後，集團亦擔心香港聯繫匯率可能受干預，可能對滙豐業務的衝擊。

對於這家總部位於倫敦的機構而言，中美關係事關重大，該集團幾乎全部利潤都來自亞洲。在中國媒體發動攻擊之後，這家擁有155年歷史的銀行上周打破沉默，澄清了該集團在美國追捕華為高管中扮演的角色。高管們已經與英國央行討論了相關聯繫，並開始對港元聯繫匯率制遭到破壞的可能性進行模擬分析，因為惡化的政治局勢危及其吸引力。

從2006年至2010年擔任滙豐行政總裁的紀勤表示，如果他們不再是全球性銀行，他們存在的理由是什麼？如果想在全球開展業務，則必須找到滙豐、花旗或少數其他銀行。網絡一旦收縮，看不到他們將從哪裡受益。

近年投資者對低迷的股價愈感沮喪，兩次戰略重啟均未獲成功，並且未能充分利用好在大中華區的主導地位。隨着全球經濟衰退使成長前景黯淡，修復或放棄低回報業務同時雙倍押注亞洲的任務得到了三位新董事的推動。他們加入董事會，當時董事會在杜嘉祺2月重組中反對採取更極端的措施。2月份的重組措施包括裁員約15%，並削減投資銀行業務。問題在於東、西方網絡可能受損，而這一網絡吸引了像亞馬遜公司這樣的客戶。

這就是杜嘉祺試圖與新盟友解決的難題，新盟友包括花旗前資深人士James Forese，他於5月加入董事會。他與杜嘉祺和首席財務官Ewen Stevenson推動改革。內部人士說，滙豐行政總裁祈耀年已經承擔了一個類似於首席運營官的角色。除了Forese之外，全球最大的對沖基金集團橋水的前聯合執行長Eileen Murray和微軟高管Steven Guggenheimer也加入了董事會。

滙豐對重組工作未予置評。

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